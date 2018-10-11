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Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvası için Polonya'ya gidiyor

2018-2019 sezonu hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, ’Developres Kupası’ adıyla düzenlenecek olan organizasyona katılmak için Polonya’ya yolculuk etti.

2018-2019 sezonu hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 'Developres Kupası' adıyla düzenlenecek olan organizasyona katılmak için Polonya'ya yolculuk etti.


12-14 Ekim tarihlerinde, Developres SkyRes Rzeszow ekibinin ev sahipliği yapacağı turnuvada, turuncu-beyazlıların yanı sıra, Romanya'dan CSM Volei Alba Blaj ve Almanya'dan Dresdner SC takımları da yer alacak.


Sezon hazırlıklarını milli takımlardaki oyuncularından eksik olarak sürdüren Eczacıbaşı VitrA ekibinde, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Gamze Kılıç, Dilara Bağcı, Merve Atlıer ve altyapıdan Damla Tokman ile Doğa Topçiçek bulunuyor.


Turnuvanın programı ise şöyle:



12 Ekim 2018


18.00 CSM Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı VitrA


20.00 Developres SkyRes Rzeszw - Dresdner SC



13 Ekim 2018


18.00 Dresdner SC - Eczacıbaşı VitrA


20.00 Developres SkyRes Rzeszw - CSM Volei Alba Blaj



14 Ekim 2018


14.00 CSM Volei Alba Blaj - Dresdner SC


16.00 Developres SkyRes Rzeszw - Eczacıbaşı VitrA

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