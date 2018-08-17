Ekspertiz raporu alırken dikkat

Eğer bu raporu almak istiyorsanız mutlaka ekspertiz şirketine TSE belgesi var mı yada yok mu ona sormanız gerekiyor” uyarısında bulundu.

Anadolu Oto Ekspertiz Federasyonu Başkanı Emre Söken, ikinci el araç alıp satarken başvurulan ekspertiz raporu hakkında vatandaşları uyardı. 13 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Kanunu kapsamında ekspertiz raporunun, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Söken,”Son aylarda ortaya çıkan merdiven altı ekspertiz firmaları vatandaşları mağdur ediyor. TSE belgesi olmayan Ekspertiz şirketleri tarafından verilen raporların hiçbir resmi dayanağı yok. Eğer bu raporu almak istiyorsanız mutlaka ekspertiz şirketine TSE belgesi var mı yada yok mu ona sormanız gerekiyor. Bu arada çalışıyormuş gibi görünen ama bozuk olan ekspertiz aletlerine de çok dikkat edin. Bütün bu konular yüzünden oto ekspertiz kalibrasyon cihazı üretmek zorunda kaldık. Dernek olarak hedefimiz bütün bu mağduriyetlere son verip vatandaşı bilinçlendirmektir" dedi.

"Ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduk"

Aynı zamanda oto ekspertiz cihazlarını devlet destekli ve patentli, 9 profesör imzalı yerli olarak üreten Garantili Arabam şirketinin de sahibi olan Söken, "Ülke ekonomisine de önemli katkıda bulunduk. Oto ekspertiz sektörü ikinci el ve sıfır araçlar için olmazsa olmaz bir meslek koludur. Tüketicinin araç almadan önce mutlaka aracını kurumsal bir ekspertize getirerek araç hakkında tüm detayları öğrenmesi gerekmektedir" dedi.

"Meslek dalımızı en iyi şekilde temsil etmek için federasyonumuzu kurduk"

Söken, oto ekspertiz sektörünü usulüne uygun bir şekilde temsil etmek istediğini belirtti. Sözlerine sektörde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek istediğini ifade ederek devam eden Söken, "Meslek dalımızı en iyi şekilde temsil etmek için federasyonumuzu kurmuş bulunmaktayız. Konfederasyonumuz da 1 ay içinde kurulmuş olacaktır. Oto ekspertiz sektörünü adaletli bir şekilde temsil edecek ve meslektaşlarımızın haklarını koruyacağız" diye konuştu.

Söken son olarak şunları kaydetti:”"Federasyonumuzun amacı; sıfır ve ikinci el motorlu taşıtlar için düzenlenecek ekspertiz raporunun kapsamını, düzenleyecek kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyecek işletmelerde aranan fiziki özellikler ile ekspertiz sırasında kullanılan mekanik cihazlarda aranan özellikleri ve ekspertiz faaliyetlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçler ile işaret edilen esas ve usulleri belirlemektir.”