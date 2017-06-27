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27 Haziran 2017 18:12

Elazığ şehidi Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin, Ataköy 5.

Elazığ şehidi Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı

27 Haziran 2017 18:12

Kısım Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin (25) için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Tük bayrağına sarılı naaşı baba ocağından alınarak camiye getirildi. Törene şehidin ailesi başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 yaşında bir kızı olan şehidin naaşı başında yakınları dualar ederken şehidin eşi Aysel Çetin, kardeşleri Hikmet ve Gurbet Çetin taziyeleri kabul etti.


Yapılan duaların ardından cenaze namaza kılındı. Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin’in cenazesi daha sonra Feriköy Mezarlığı’nda defnedildi.




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