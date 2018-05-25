Elektrikli scooter ile 3 TL’ye 100 km

Dünyada çevre dostu ulaşım araçlarının gözdesi haline gelen elektrikli scooter ve bisikletler Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Türk markası geliştirdiği Citycoco City modeli ile en ekonomik ulaşım imkanını sağlıyor. Çıkarılabilir batarya özelliği bulunan ürün 3 TL’ye 100 kilometre yol alabiliyor.

B sınıfı ehliyetle kullanılabilen gürültüsüz ve çevre dostu araç yokuşlu yollar ve arazi şartlarında da performans sorunu yaşatmıyor. Cüzi bir plaka bedeli dışında masrafı bulunmayan üründe muayene iki yılda bir yapılıyor. İki yılda geliştirdiği beş modelle elektrikli scooter ve bisiklet akımını başlatan firma yıl sonuna kadar model sayısını yediye çıkarmayı hedefliyor. 2019 hedefleri arasında ise yurt dışına açılmak bulunuyor.