Elmas: “Konut faiz indirimi ile yatırımcı kitle harekete geçti”

Altan Elmas, piyasaların oldukça canlandığını ve yatırımcı kitlenin harekete geçtiği ifade etti.

Hükumetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER güç birliği yaptı. Türkiye’nin gayrimenkul firmalarının üyesi olduğu 3 kuruluş, 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. 44 firmanın katıldığı kampanyanın detaylarını İhlas Haber Ajansı’na değerlendiren KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, kamu bankalarının yaptığı indirimle elini taşın altına koyarak destek veren gayrimenkul devlerinin açıkladığı kampanyanın hem sektörü hem de ekonomiyi canlandıracağını kaydetti.

“44 firma bir araya gelerek büyük bir kampanya başlattık”

Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesi, kamu bankalarının faiz oranını yüzde 1’in altına çekmesi ve 44 firmanın konut satışında yüzde 20 indirim yapmasıyla birlikte sektörün son durumunu İhlas Haber Ajansı’na değerlendiren KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, bu süreçte konut satışlarında yatırımcının harekete geçtiğini belirtti. Elmas, yüzde 20’lik indirimin değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat olduğunu da söyleyerek şu ifadelerde bulundu: “Hükumetimizin başlatmış olduğu konut kredisi faiz indirimleri, tapu harcı indirimleri ve KDV indirimlerine biz de sektörü temsil eden dernekler olarak yüzde 20 indirimli büyük bir kampanya ile destek vermek istedik. Sektörden 44 firma bir araya gelerek büyük bir kampanya başlatmış olduk. Kampanya son derece başarılı gidiyor. Yüzde 20 indirim çok büyük bir indirim. Bununla birlikte 0.98 kredi faiz oranı başlı başına bir fırsat. Mevduat maliyetlerinin yüzde 14’ü geçtiği bir ortamda insanlarımız bu fırsatı algıladılar. Bununla birlikte bizim verdiğimiz indirimle de çok büyük bir etki doğdu. Konut satışlarını yüzde 5 peşinata çekmek de çok etkili oldu. Birikimi hazır olmayanlar için de bu süreçte bir fırsat doğmuş oldu. Kampanyanın üçte birlik kısmı sona erdi. Ramazanın ilk haftası olmasının getirdiği rehavette rağmen biz kampanyanın geldiği son noktadan oldukça memnunuz. Yüzde 20 indirim ile birlikte bekleyen talebin hızlıca döndüğünü gördük. Yatırımcı kitle harekete geçti. Son beş altı aydır faizlerin yükselmesiyle beraber yatırımcılarımız konut alımında biraz geri çekilmişti. Yatırımcının devreye girmesi, konut sektörü için son derece pozitif bir durum.”

“Kampanya hedefimiz 9 milyar”

Kampanyanın sektöre bir taban getirdiğini ve sektörü hareket geçirdiğini gözlemlediklerini söyleyen Elmas, kampanyaya katılan 44 firma dışında sektörden birçok firmanın da kampanyada belirlenen standartlarda müşterilere ürün sunduğunu kaydederek, “Bu kapmayla birlikte minimum 3 milyar TL gibi bir hedef koymuştuk. Seçim süreci ve Ramazan ayı dolayısıyla hedefimizi mütevazı tuttuk. Bu ilk dilim içerisinde hedefimizin çok rahat aşıldığını görüyoruz. 9 milyar da bizim üst sınırımızdı. Bu gidişatla 9 milyarı yakalayacağız gibi gözüküyor. Bununla birlikte kampanyanın etkisi bizim 44 firmayla sınırlı kalmadı. Kampanyanın sektöre bir taban getirdiğini, sektörü hareket geçirdiğini gözlemliyoruz. Belki şuan 80’e yakın firma bizim ilan ettiğimiz standartlarda müşterilere ürün sunuyor. Dolayısıyla taban daha da genişlemiş oldu. Aslında kampanyamız 9 milyardan çok daha büyük bir finansal büyüklüğe, ticari haraketliliğe imkân tanımış olacak. İnsanlarımızın da bu fırsatı algılamış olmaları çok güzel” dedi.

“Kampanya stoklarla sınırlı”

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğuna ve bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerektiğine de değinen Elmas, “İnsanlarımızın konuta ihtiyacı var. Bununla birlikte genel kanının aksine konut fazla üretilen bir şey değil. Son dönemde bir miktar arz fazlalığı oluşmuş olabilir. Bizim her yıl 1 milyona yakın konut ihtiyacımız var. Biz bunu bir yıl üretmezsek konut fiyatlarını kimse tutamaz. Dolayısıyla bu durum memlekette ciddi anlamda konut sıkıntısı doğurur. Firmalar olarak insanlarımızın talebini biz çok net görüyoruz. Müşterilerimizin on yıl gibi vadelere ihtiyaç duyuyor. Bunun için de faiz oranları çok belirleyici oluyor. Faiz oranları yüzde 0.98 seviyesinin üstüne çıktığı zaman insanlar için bir matematiği kalmıyor. Böyle olunca da alımı durduruyorlar. Ancak bekliyorlar ve vazgeçmiyorlar. Fırsat önlerine geldiği zaman da o fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Firmalar olarak bizlerde bu noktada elimizi taşın altına koyduk. Hem bir kampanya hem de bir Ramazan fırsatı olsun diye düşündük. Bu kampanya ile aslında biz firmalar olarak karlarımızı sıfırladık. Ancak bütün stoklarımızı böyle satma fırsatımız yok. Bu kampanya stoklarla, projelerle sınırlı bir fırsattır. Aynı şekilde kamu bankalarımız da 0.98 faiz oranını aylarca devam ettiremez. Çünkü faizlerin seviyesi yukarıda görünüyor. Bu bir nevi sübvansiyondur. Faiz oranları 1’in altına düştüğü zaman konut satışları hızlanıyor. Geçmiş bunun tecrübeleriyle dolu. Hükumetimizde vatandaşlarımızın konut sahibi olması noktasında bir fırsat sunmuştur. Bunu herkesin değerlendirmesini tavsiye ederim” ifadelerinde bulundu.

“Stoklar eridikçe inşaat maliyetleri fiyatlara yansıyacak”

İnşaat maliyetinin konut satış fiyatlarında belirleyici olduğunu da sözlerine ekleyen Elmas, “İnşaat maliyetleri son bir yılda oldukça yükselmiş durumda. Bunları dolarla fiyatlıyorlar. Ancak biz konutlarımızı dolar üzerinden fiyatlayamıyoruz. Sektörde konut fiyatlarının çok büyük kısmı ‘lüks olanların dışında’ TL üzerinden fiyatlama yapıyoruz. Maliyetler fiyatlara yansımış değil. Bir buçuk yıldır yüzde 6 civarında maliyetler fiyatlara yansıyor. Önümüzdeki dönemde stoklar biraz eridikçe maliyet yavaş yavaş fiyatlara yansımaya başlayacaktır. İnsanlarımıza önerilerimiz ellerini çabuk tutmaları ve fırsatı değerlendirmeleridir” diyerek sözlerini sonlandırdı.