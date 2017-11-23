Emekli öğretmenlerden ‘Öğretmenler Günü’ sergisi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, emekli öğretmenlerin resim çalışmalarından oluşan "Kasım Güneşi" isimli sergiye ev sahipliği yaptı. Birbirinden yetenekli altı öğretmenin çalışmalarının yer aldığı sergide, öğretmen inceliği ve dikkatiyle yapılmış eserler dikkat çekiyor.

5 Aralık’a dek izlenebilir

Emekli olduktan sonra resim çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade eden Coğrafya Öğretmeni Ayşe Ferzan Gümüştepe, “ Resim yaparak vaktimi güzel değerlendiriyorum. 6 arkadaşız. Birbirimizi tamamlamaya ve güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Karma olarak 5. sergimizi sanatseverlerle buluşturduk. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Temel Karadeniz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ferzan Gümüştepe, Mücella Abdülazizoğlu, Nural Akdağ, Perihan Altun, Münevver Soysal ve Nuray Kırım’ın eserlerinin bulunduğu sergi, 5 Aralık’a dek izlenebilir.