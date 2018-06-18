Emirhan Özcan’ın hedefi profesyonel ligler

Futbola Konya Karakartallar Spor Kulübü’nde başlayan Sadık Emirhan Özcan, takımıyla birlikte U13, U14 ve U15’te üst üste 3 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Türkiye Şampiyonası’nı da Konya Karakartallar Spor Kulübü ile 6. sırada bitiren 20 yaşındaki oyuncu, söz konusu dönemde rakip ağlara tam 28 gol bıraktı. Gösterdiği bu başarılı performansla birçok kulübün dikkatini çeken başarılı oyuncu, 2013 yılında Atiker Konyaspor’a transfer oldu. Konya ekibiyle iki sezon geçiren Emirhan Özcan, Coca Cola Akademi Ligi U16 ve U17’de İç Anadolu Grubu’nda 35 maçta görev aldı. 2015-2016 sezonunda da TKİ Tavşanlı Linyitspor’a transfer olan genç futbolcu, burada U19 Akademi Ligi Marmara Bölgesi’nde 22 karşılaşmada ter döktü. Geçtiğimiz sezon başında ise Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Acarlar Belediyespor ile anlaşan Özcan, takımıyla henüz yarım sezon geçirmesine rağmen devre arasında Konya Yıldırımspor’un yolunu tuttu. Her geçen dönemde performansını arttırma başarısı gösteren Emirhan, Konya Yıldırımspor’da 9 maçta 17 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle gittiği her takımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sadık Emirhan Özcan, yaşının vermiş olduğu avantajı da kullanarak daha sıkı bir çalışmayla profesyonel liglerde oynamak istiyor.

21 Nisan 1998 yılında doğan 1.80 boyundaki golcü oyuncu, sağ ve sol kanat ile birlikte santrafor bölgesinde de görev alabiliyor.