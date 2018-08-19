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19 Ağustos 2018 23:13

Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla sahada

Galatasaray’ın hafta içinde Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettiği Emre Akbaba, ilk resmi maçına çıktı.

Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla sahada

19 Ağustos 2018 23:13

25 yaşındaki futbolcu, Göztepe mücadelesinde Sinan Gümüş’ün yerine oyuna dahil oldu.


Galatasaray’ın uzun süredir görüşme halinde olduğu ve hafta içinde resmi imzayı attırarak renklerine kattığı 25 yaşındaki milli yıldız Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ligin ikinci haftasında Göztepe’yi konuk eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba’yı 61. dakikada Sinan Gümüş’ün yerine sahaya sürdü. Emre Akbaba’nın oyuna dahil olmasıyla birlikte Galatasaray tribünleri de yıldız futbolcuya uzun süre tezahürat yaparak destek verdi.




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