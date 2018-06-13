Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 13:39

Emre Kaya sahnelerdeki 5’inci yılını Bodrum’da sevenleriyle kutlayacak

Ünlü popçu Emre Kaya sevenleriyle bir araya gelişinin 5’inci yılını sahnede kutlayacak.

Emre Kaya sahnelerdeki 5’inci yılını Bodrum’da sevenleriyle kutlayacak

13 Haziran 2018 13:39

Kaya, bayram tatilinde Bodrum’da 2 gün sahne alacak.


Yeni teklisi ‘Rüzgar’ ile büyük beğeni toplayan ünlü popçu Emre Kaya bayramda sevenleriyle buluşacak. Bayrama özel repertuar hazırlayan Emre Kaya bayramın; birinci ev ikinci günü Bodrum’da sevenleriyle buluşacak.


Sahnedeki 5’inci yılına özel olarak Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu ’Seve Seve’ şarkısı dahil olmak üzere, hayranlarını en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla selamlayacak olan ünlü popçu, 2.5 saatlik bir konser verecek.


“Tüm ekip çok heyecanlıyız”


Bayramda 2 gün boyunca sahnede olacak olan sanatçı; “Bu bayram dinleyicilerim ve sevenlerimle bir araya gelişimin tam 5’inci yılı olacak. Tüm ekip heyecanlıyız, daha nice birlikte müzik dolu yıllara inşallah” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç