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18 Mayıs 2018 13:59

Emre Kaya, Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları projesine ‘Evet’ dedi

Ünlü popçu Emre Kaya, Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkılar projesine evet dedi.

Emre Kaya, Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları projesine ‘Evet’ dedi

18 Mayıs 2018 13:59

Sanatçı, projede ‘Seni Seve Seve’ adlı şarkıyı yorumladı.



Ünlü popçu Emre Kaya, ilk kez bir projeye ‘Evet’ dediğini duyurdu. Genç şarkıcı, Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları projesinde ‘Seni Seve Seve’ adlı şarkıyı yorumladı. Bugüne kadar kendisine sunulan birçok projeyi geri çeviren ünlü popçu Emre Kaya, böylelikle ilk defa bir projeyi kabul etti. Yıldız Tilbe, yıllar önce sözü ve müziği Emre Kaya’ya ait olan ‘Git’ adlı şarkıyı genç şarkıcıyla birlikte okumuştu.



Emre Kaya kendisinde Yıldız Tilbe’nin manevi değerinin çok yüksek olmasından dolayı ‘Evet’ dediği projede ‘Seni Seve Seve’ adlı şarkıyı yorumladı. Birçok ünlü ismin birlikte yer aldığı ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümü DMC etiketi ile piyasaya sunuldu.




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