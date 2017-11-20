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20 Kasım 2017 10:39

ERA Gayrimenkul emlak fuarında yer alacak

ERA Gayrimenkul, 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 5’inci Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı’nda yer alacak.

ERA Gayrimenkul emlak fuarında yer alacak

20 Kasım 2017 10:39


ABD merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi ERA Gayrimenkul, 23-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek CNR Emlak 5’inci Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı’nda yer alacağını duyurdu. ‘Şimdi Türkiye’ye yatırım zamanı’ sloganıyla Yeşilköy’de kapılarını açacak fuarda, sektör temsilcileri ve profesyoneller bir araya gelecek.


Emlak sektörünün önde gelen firmalarının yanı sıra ulusal, uluslararası yatırımcılar ve sektör profesyonellerinin katılacağı fuara 50’den fazla ülkeden binlerce ziyaretçi bekleniyor. Bu büyüklükte bir fuara Türkiye’nin ev sahipliği yapıyor oluşundan duyduğu memnuniyeti dile getiren ERA Gayrimenkul Genel Müdürü Özhan Atalay, "Aynı çatı altında yüzlerce projeyi inceleme ve karşılaştırma fırsatını yakalayacak olan yerli ve yabancı yatırımcıların, firmaların sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen konut alıcılarının fuar sayesinde doğru tercihi yapabileceklerini düşünüyorum. Öte yandan sektörün kaynaştığı bu ve benzeri çalışmalar bize sektörün geleceğini belirleyen konu başlıklarının üzerinde durma fırsatı da sunuyor. Dolayısıyla gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduran, sektörde öncülük yapan global firma olarak bizler sektörün daha da güçlenmesi için bu tip fırsatların artması taraftarıyız’’ dedi.


Fuarda ERA Gayrimenkul ekipleri, 4. Hol /B4-9 numaralı stantta misafirlerine uluslararası marka ile çalışmanın avantajlarını ve gayrimenkul sektörünü anlatacak.




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