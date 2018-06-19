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19 Haziran 2018 11:10

Erenoğlu: “Yetki Yeterlik Sınavı’nda Sayıştay örneği uygulanmalı”

DEDEP Başkanı Erhan Erenoğlu, “VDK’da son yıllarda kangren haline dönüşen vergi müfettiş yardımcılarının Yetki Yeterlik Sınavı süreçlerinde köklü bir çözüm ortaya konulmalıdır” dedi.

Erenoğlu: “Yetki Yeterlik Sınavı’nda Sayıştay örneği uygulanmalı”

19 Haziran 2018 11:10


Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu’nda (VDK) görev yapan müfettiş yardımcılarının müfettiş olabilmek için girdikleri Yetki Yeterlik Sınavı’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini kaydetti.



DEDEP Başkanı Erenoğlu şunları söyledi:


"VDK’da son yıllarda kangren haline dönüşen vergi müfettiş yardımcılarının Yetki Yeterlik Sınavı süreçlerinde köklü bir çözüm ortaya konulmalıdır. Bu anlamda önerimiz, Sayıştay denetçilerinin tabi olduğu yazılı ve mülakat sınavlarında olduğu gibi bütünleme sınavları getirilmesidir. Bu uygulama ile sorun büyük ölçüde çözülmüş olacaktır. Sayıştay örneği ile vergi müfettiş yardımcıları girdikleri sınavda düşük not almaları durumunda bütünleme sınavına tabi olacak ve notunu yukarı çekebilecektir. Böylece pek çok meslektaşımızı mağdur eden sınav sistemi düzeltilmiş olacaktır.”




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