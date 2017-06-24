Galatasaray ile yolları ayrılan Başantrenör Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek olan herkese teşekkür etti ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ataman, 5 yıl boyunca her Galatasaray’a hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu vurgulayarak, “Tükiye’de ve Avrupa’da kazanılan kupalar ve Galatasaray’ı Avrupa basketbolunun saygın bir takım haline getirmek benim için büyük gururdu. En önemlisi ise Türkiye’de ve dünyada tüm gerçek Galatasaraylıların gönlünde oluşturduğu sevgi ve heyecan oldu benim için” şeklinde konuştu.

“10 gündür gelen mesajlar beni duygulandırdı”

Sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen mesajlardan dolayı duygulandığını ifaden tecrübeli çalıştırıcı, “10 gündür yollamış olduğunuz sevgi, takdir ve teşekkür mesajları beni fazlasıyla duygulandırdı. Artık profesyonel olarak Galatasaray’a hizmet etmeyecek olsam da 50 yıldır olduğu gibi sizlerle aynı duygu içinde benim de Galatasaray sevgim ilelebet devam edecek” diye konuştu.

“Galatasaray çok büyük bir kulüp”

Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Ataman, “Asla unutmayalım ki büyük hedefler büyük vizyonlarla yakalanır. Tüm dostların, tüm sporseverlerin kalplerinde Türkiye ve insanlık sevgisi olan tüm Müslüman aleminin bayramını kutlarım” açıklamasını yaptı.