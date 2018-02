Erol Ceylan, dev boks galası hazırlıyor

Düzenlenecek gecede iki dünya ve iki Avrupa şampiyonluk maçının yanı sıra bir de Kıtalararası şampiyonluk mücadelesi yapılacak.

İki dünya, iki Avrupa, bir de Kıtalararası şampiyonluk maçının yanı sıra çeşitli şampiyonluk kemerleri için karşılaşmaların oynanacağı boks galası 24 Mart’ta gerçekleştirilecek. EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, tüm dünyanın gözünün bu organizasyonun üzerinde olacağını belirterek, “O akşam boksörümüz Karo Murat, dünya şampiyonluk kemeri için yumruk sallayacak. Ayrıca Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan da galamızda Avrupa şampiyonluk kemeri için mücadele verecek. Bu karşılaşmayı kazanmasının ardından yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Tabii ki Türk boksunun ringlerdeki yeni ümidi Ali Eren Demirezen’i de unutmamak gerek. Çünkü o da çok önemli bir karşılaşma yapacak. Avrupa Şampiyonluğu için yumruk sallayacak. Bunların yanı sıra çok sayıda şampiyonluk kemeri için ringe çıkılacak. Dünya boks tarihinde çok nadiren bu kadar şampiyonluk maçı bir galada gerçekleştirilebiliyor. Bunu başardığımız için dünya boks arenasının dikkatleri üzerimizde olacaktır” dedi.

"Şu an Dünya boksunda birinci ligdeyiz"

EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, dünya boksunda birinci ligin zirvesine çıktıklarını vurgulayarak, “Uzun yıllardan beri vermiş olduğumuz emeklerin ürünlerini almaya başladık. Artık bir Türk boks kulübü olarak dünyanın zirvesindeyiz. Şu an için bir boksörümüz Igor Michalkin, 3 Mart’ta dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkmayı bekliyor. Kazanırsa iki dünya şampiyonluk kemerini birden beline takacak. Birçok boksörümüz dünyanın çeşitli yerlerinde şampiyonluk maçları için ringlere çıkıyorlar. Dünya televizyonları karşılaşmalarımıza büyük ilgi gösteriyor. Şu an görüştüğümüz birkaç kanaldan birisiyle önümüzdeki dönemde anlaşabiliriz. Dünyanın en güçlü boksörleri bile karşımıza çıkmaya çekinir oldular. Dünya boks arenasında büyük bir saygınlığa sahibiz. Boksörlerimiz dünya listesinin ilk onunda mutlaka yer alıyorlar. Dünya devi boksörler kulübümüz forması altında dövüşmek için sürekli olarak bize geliyorlar. Bunların yanı sıra Türkiye’deki kulüplere de destek veriyoruz, Birol Topuz, Serdar Avcı gibi promotörlere destek oluyor, Türk boksunun gelişmesine yardımcı oluyoruz. Buradan Avrupa’daki Türk boksörlerine de çağrıda bulunuyorum. Gelin kulübümüz çatısı altında kariyerinize devam edin” şeklinde konuştu.

Bülent Başer: “Artık dünya devlerini yenmek için dövüşüyoruz”

Şu an için Amerika’da olan Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer ise muhteşem başarılara imza attıklarını söyleyerek, “Dünyanın her yerinde maçlara çıkıyoruz. Şu an için yaptığımız tüm maçlar şampiyonluk maçları artık. Hedefimiz önümüzdeki dönemde en az iki Türk boksörü dünya şampiyonu yapmaktır” açıklamasını yaptı.