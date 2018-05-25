Esenlerli çocukların Ramazan sevinci

Esenler Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında, ilçedeki çocuklar için düzenlediği "Ramazan Sevinci Sokağınızda" isimli eğlence programları yoğun ilgi görüyor. Okul bahçelerinde iftar sonrası yapılan Ramazan etkinliğinde, çocuklar Ramazan’ın ruhunu gönüllerince eğlenerek yaşıyorlar. Birbirinden keyifli yarışmalarla başlayan programlarda, tatlı rekabetlerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Karagöz Hacivat, orta oyunu denilince akla gelen Kavuklu ile Pişekar ve Nasreddin Hoca gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikleri de çocukların neşesine neşe katıyor.