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25 Mayıs 2018 16:47

Esenlerli çocukların Ramazan sevinci

Esenlerli çocuklar iftarın ardından birbirinden eğlenceli etkinliklerin sergilendiği mobil sahne sayesinde neşede dolu bir Ramazan geçiriyor.

Esenlerli çocukların Ramazan sevinci

25 Mayıs 2018 16:47


Esenler Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında, ilçedeki çocuklar için düzenlediği "Ramazan Sevinci Sokağınızda" isimli eğlence programları yoğun ilgi görüyor. Okul bahçelerinde iftar sonrası yapılan Ramazan etkinliğinde, çocuklar Ramazan’ın ruhunu gönüllerince eğlenerek yaşıyorlar. Birbirinden keyifli yarışmalarla başlayan programlarda, tatlı rekabetlerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Karagöz Hacivat, orta oyunu denilince akla gelen Kavuklu ile Pişekar ve Nasreddin Hoca gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikleri de çocukların neşesine neşe katıyor.




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