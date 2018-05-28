Kars Ardahan Iğdır Dernekler Platformu’nun düzenlediği ve Esenyurt Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı iftar Turgut Özal Stadyumu’nda gerçekleştirildi. İftar programına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, diğer partilerin temsilcileri ve Kars-Ardahan-Iğdır Derneği’nin başkan ve üyeleri ile çok sayıda STK üyeleri katıldı. İftar buluşmasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Arslan birlik ve beraberlik mesajını iletti. Kuran tilavetinin ardından okunan ezanla birlikte yüzlerce kişi oruçlarını açtı.

“Türkiye’yi geleceğe taşıyor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz”

Birlik ve beraberlik mesajlarını ileten, kardeşçe yaşamanın önemine değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kars, Ardahan, Iğdır. Elbette ki serhatı bekleyen iller. Ama artık serhatı beklemekten değil, serhata başkentlik yapan, serhatteki konumundan yararlanan iller. Çünkü Gürcistan’a, Azerbaycan’a, Nahçıvan’a İran’a, Orta Asya’ya komşuluk eden illeriz biz. Bu konumumuzdan yararlanmak adına üç ilde de gerçekten de olağanüstü çalışmalarımız var. Kars, Ardahan, Iğdır söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Önceliğimiz Kars, Ardahan, Iğdır oluyor. Ama biliyoruz ki biz sadece Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı olmakla övünmüyoruz. Biz aynı zamanda İstanbul’da Esenyurtlu olmakla, başka ilçelerle olmakla da, İstanbullu olmakla da övünüyoruz ama birliğimizin, beraberliğimizin timsali ve en güzel göstergesi Türkiyeli olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ve Türkiye’yi geleceğe taşıyor olmaktan da onur ve gurur duyuyoruz. Bu kutlu yolda hep beraber yürümeye devam edeceğiz” diyerek konuştu.

“Bizim birlikten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok”

Birlik içinde yaşamanın önemine vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bizim birlikten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir olacağız, yerle bir olmayacağız. Gerekirse Afrin’deki gibi yerle bir edeceğiz ama Allaha şükür bize diz çöktüremeyecekler. Boyunduruk taktıramayacaklar. Bu milletin istediğinden gayrısını yaptıramayacaklar. Bunun teminatı sizlersiniz” dedi.

“Hangi Ak Partili milletvekili arkadaşım gelirse Cumhuriyet Halk Partisi ilçesinin olduğu yerde rahatlıkla konuşabilir”

Kardeşlik mesajlarını dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Ne yazık ki yaşadığımız topraklarda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Daha yeni Filistinli kardeşlerimizi şehit ettiler. Önümüzdeki günlerde hangi belalarla karşı karşıya kalacağımızı bilmiyoruz. Bunların hepsinin üstesinde birlik ve dayanışma içinde olduğumuzda mutlaka geleceğiz” diyerek birlik mesajlarını iletti. Kardeşlik mesajının yanı sıra Ak Partili milletvekillerine seslenen Tekin “Hangi Ak Partili milletvekili arkadaşım gelirse Cumhuriyet Halk Partisi ilçesinin olduğu yerde rahatlıkla konuşabilir. Onun teminatı da benim. O konuda hiç tereddütünüz olmasın” dedi.