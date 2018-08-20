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20 Ağustos 2018 14:33

Esenyurt’ta Rueff tekniğiyle kurban kesilecek

Esenyurt Belediyesi, bayram öncesinde kurban kesim tatbikatı gerçekleştirdi.

Esenyurt’ta Rueff tekniğiyle kurban kesilecek

20 Ağustos 2018 14:33

Rueff yöntemiyle kolay bir şekilde kesilen kurbanlık hayvan kısa süre sahibine teslim edildi.


Kurban Bayramı hazırlıklarının sonuna gelen Esenyurt Belediyesi, bayram öncesi kurban kesim tatbikatı yaptı. İncelemelerde bulunmak üzere Esenyurt Kurbanlık Satış Yeri ve Kesim Alanı’na gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, kurban alacak vatandaşlar için satıcılarla pazarlık yaptı. Zorlu geçen pazarlığın ardından kurbanlık hayvanı alan vatandaşlar, kesim sırasına geçti.



Rueff yönetemiyle kolay kesim


Kesilecek olan kurbanlık hayvan, belediye veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir platforma sokulan kurban, Rueff yöntemiyle önce iple başından bağlandı daha sonra gövdesinden üç kere bağlanarak kolay bir şekilde yere yatırıldı. Yere yatırılan kurban tekbirler eşliğinde kesildi.



"Günde yaklaşık 300-400 kurban kesilecek"


On dakikada kesim işlemiyle günde 300-400 hayvan kesmeyi planladıklarını belirten Başkan Alatepe, "Esnafımız memnun. Getirdiği hayvanları satabilmiş. Satış yerimiz bölgemizdeki ve Esenyurt’taki en büyük satış yeridir. Etrafını çitlerle çevirerek burayı daha korunaklı ve dışarıdan küpesiz hayvan girmesini engelleyecek bir sistem kurduk. Bütün satışımız burada yapıyoruz ama vatandaşımızın işi kolay olsun diye kesimhanelerimizi bütün Pazar alanları kesimhane haline getirildi. Yaklaşık 7-8 bölgede hayvan kesebilmeleri için vinç sistemiyle çayı, kahvesi ikramlarıyla dinlenecek ortamıyla hazır hale getirdik. Kapalı bir mekan yağmur olsa da problem yok. Normal şartlarda bu ibadeti yerine getirsinler istiyoruz. Otomatik sistemlerle on dakikada bir hayvanı parçalayıp hayvanı sahibine teslim edebileceğimiz sistemimizle akşama kadar burada 300-400 hayvanı kesmeyi planlıyoruz” dedi.




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