Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 20:16

Esra Erol dar gelirli aileye yeni ev yaptırdı

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Esra Erol bu defa dar gelirli bir ailenin yüzünü güldürdü.

Esra Erol dar gelirli aileye yeni ev yaptırdı

20 Haziran 2018 20:16


Geyve’de yaşayan Sevilay ve engelli kızı Canan için Türkiye tek yürek oldu. Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’da programına katılan ve hayallerinden bahseden Canan “Öyle bir dünya yok” diyerek Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu. Tüm zor şartlara rağmen hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyen Canan için başarılı sunucu Esra Erol kolları sıvadı.


Esra Erol, Geyve’de bulunan ve kötü koşullarda yaşamak zorunda kalan ailenin evini 3 gün içinde baştan aşağı yeniledi. Yapılanları canlı yayında gören yürüme engelli küçük Canan’ın mutlu anları herkesi gözyaşlarına boğdu. Anne Sevilay ise, "Hayal ettiğim gibi hem de daha da fazlası" diyerek Esra Erol’a teşekkürlerini iletti.


Mutlu haber gecikmedi


Öte yandan en büyük hayali yürüyebilmek olan Canan’ın tedavisine başlandığını ifade eden Esra Erol, “Doktorumuzun yardımlarıyla inşallah en kısa sürede güzel haberler vereceğiz” diyerek destekte bulunan herkese sevgilerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç