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12 Temmuz 2018 09:42

Ev satın almada peşinat indirimi ve yüzde 0,98 vade imkanı sürüyor

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Üyesi ve İnşaat Grup Başkanı Nusret Kayhan Apaydın, Kağıthane’de yükselecek Resim Modern projesinde ev satın almak isteyenler için vade ve peşinat kolaylığının yanı sıra firma finansmanı da sağlayacaklarını söyledi.

Ev satın almada peşinat indirimi ve yüzde 0,98 vade imkanı sürüyor

12 Temmuz 2018 09:42



Gayrimenkul sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla yakın geçmişte başlatılan vade ve peşinat indirimleri sürüyor. Bu çerçevede Ortadoğu Grup İcra Kurulu Üyesi ve İnşaat Grup Başkanı Nusret Kayhan Apaydın, Kağıthane’de Ortadoğu Grup güvencesiyle yükselen Resim Modern projesinde yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, 48 ay firma finansmanı ve yüzde 0.98’den başlayan vade seçenekleriyle vatandaşlara yatırım imkanı sunduklarını belirtti.


2020 yılının ilk yarısına kadar evlerin teslim edileceğini öngördüklerini dile getiren Apaydın, “’Finansman Kolaylıkları Bizden, Avantajlı Yatırım Sizden’ sloganıyla ev almak isteyenlerin arzularını kolaylık sağlayarak karşılıyoruz” diye konuştu.


“Ulaşım alternatifleri sunuyoruz”


Bulunduğu konum itibariyle ulaşım alternatifleri sunan Resim Modern’in, ulaşım ve merkezi noktalara yakınlığı ile dikkat çektiğini aktaran Apaydın, “Projemiz, iş ve eğlence merkezleri ile birçok üniversitenin bulunduğu Haliç Eğitim Vadisi’ne, hastanelere ve ünlü AVM’lere de olan yakınlığıyla da zamanını iyi yönetmek isteyenlere lokasyon avantajı sunuyor” diye konuştu.




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