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13 Temmuz 2018 13:26

Evde aç ve susuz kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

İstanbul Esenyurt’ta tatile giden sahibi tarafından evde unutulan kedinin sesi mahalleyi inletti.

Evde aç ve susuz kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

13 Temmuz 2018 13:26

Mahallelinin haber vermesi üzerine gelen ekipler kediyi sepetli vinçle kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Üçevler Mahallesi‘nde bir binanın 4. katında oturan bir vatandaş, 3 gün önce tatile çıktı. Tatile çıkarken evde unutulan kedi, aradan geçen süre içinde aç ve susuz kalınca aralıksız miyavlamaya başladı. Kedinin sesini duyan komşular, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bir vince bağlı sepetle apartmanın 4’üncü katına ulaşarak pencereden bitap düşmüş kediyi dışarı çıkarttı. Ekipler, kediyi hayvan ambulansına bindirerek Esenyurt Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürdü.


Özel bakıma alınan kedinin karnı doyuruldu ve su verildi. Belediye yetkilileri sahibi tatilden dönüp kediyi isteyene kadar bakımını yapacaklarını belirtti. Komşuları da tatile çıkan vatandaşın hayvanlarına iyi bakamadığını belirterek daha önce de buna benzer sıkıntıların oluştuğunu söyleyip tepki gösterdi.




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