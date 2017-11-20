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20 Kasım 2017 16:53

Eyüpsultan Belediyesi, istihdam fuarına katıldı

Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’nin başlattığı İstihdam Seferberliği Projesi, İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda iş arayanlarla buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi, istihdam fuarına katıldı

20 Kasım 2017 16:53


İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı (İSKİF’2017) kapılarını ziyaretçilere açtı. 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde bir otelde gerçekleşen İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda on binden fazla iş görüşmesi sağlandı. İŞKUR’la işbirliği içinde eğitim ve meslek edindirme kursları veren Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan işsizlerin iş hayatına kazandırılması için çalışmalarını sürdürürken, fuara da katılarak iş arayanlarla buluştu.


“Amacımız muhtacı olmayan bir Eyüpsultan oluşturmak”


İş bulmak amacıyla İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’ne başvuran vasıfsız işsizleri eğitimlerden geçirdiklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Gereken eğitimleri alarak firmaların istediği vasıfları kazanan işsiz kardeşlerimiz, kısa sürede işe yerleştiriliyor. Amacımız açı, muhtacı kalmayan bir Eyüpsultan oluşturmak” dedi.




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