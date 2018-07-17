Bir polis memurunu yaralayan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Meydanı’na doğru elinde bıçakla çıplak halde bir şahsın ilerlediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisler, elindeki bıçağı bırakması için şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada saldırıda bulunan şahıs, bir polis memurunu yaraladı. Daha sonra meydana doğru ilerleyen ve teslim olmayan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

M.B.U. (37) isimli şahsın annesi Türkan U’yu (56) evinde bıçaklayarak öldürdükten sonra çıplak halde dışarı çıktığı öğrenildi.

Öte yandan tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.