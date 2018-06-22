Eyüpsultan’da eğitime dev yatırım

Eyüpsultan ilçesinde 4,5 yılda eğitim ve öğretimde önemli hizmetler gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında 4,5 yıl içerisinde 14 okul yıkılıp yeniden yapılırken, 16 okul ise güçlendirme çalışmaları ile deprem riskine karşı hazır hale getirildi. Aralarında Alibeyköy Anadolu Lisesi, Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu, Serdar Aksun Anaokulu, Kemerburgaz Ragıp Kumangil İlkokulu, Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dede Korkut Ortaokulu, Alibeyköy Ortaokulu, Düğmeciler Anaokulu, Vatan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Esentepe İlkokulu, İslambey İlkokulunun da olduğu birçok okul hizmete girdi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ise yapımı devam eden Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan İlk-Ortaokulu, Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimlerine başlayacak.

Eyüpsultan’da her okul pırıl pırıl

Yeni okulların yapılması ve var olan okulların ihtiyaç duyduğu tadilat çalışmalarının yerine getirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim hayatını sürdürmelerine de büyük önem veren Eyüpsultan Belediyesi, okulların pırıl pırıl olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Okulların ihtiyaç duydukları her türlü temizlik malzemesi de belediye tarafından karşılanarak okullarda yerini alıyor. Bu çalışmalar genelinde okulların günlük temizlik işleri için tam zamanlı çalışan 115 sabit temizlik personeli, ayda bir defa detaylı genel temizliği için 10 kişilik gezici temizlik ekibi personeli, 2 şoför ve 1 şef olmak üzere toplam 128 personel okullarda 7/24 mesai yapıyor. İşlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan temizlik malzemeleri ise okullara her ay düzenli olarak gönderiliyor. Çalışmalar neticesinde 75 devlet okulundan 66’sı hijyenin ve mükemmelliğin bir kanıtı olan “Beyaz Bayrak” aldı.