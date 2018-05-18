Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 15:53

Eyüpsultan’dan El Bab’a kardeşlik eli

Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen ve dört gün boyunca sürecek olan, "Ramazan’la Diriliş Kardeşlik İftarı" programından, Suriye’nin El Bab ilçesindeki 12 bin sığınmacı istifade edecek.

Eyüpsultan’dan El Bab’a kardeşlik eli

18 Mayıs 2018 15:53


Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki El Bab’da bulunan Şibeyran Kampı’nda başlayan program dört gün sürecek. İftar programı öncesi geçici konaklama merkezinde Doğu Gutalılara gıda kolisi, meyve ve çocuklar için de oyuncak dağıtıldı. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın’ın yanı sıra, çeşitli STK ve parti temsilcilerinin yer aldığı on kişilik Eyüpsultan heyeti katıldı.Eyüpsultan heyetini, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır ötesine görevlendirilen Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Sadık Tatar karşıladı.Şibeyran geçici konaklama merkezinde barınan Doğu Gutalılara seslenen Remzi Aydın, Ramazanda birlikte olmak ve Türkiye’nin selamını getirmek için bölgeye geldiklerini söyledi.


Remzi Aydın, dünyanın birçok yerinde mazlumların kanının döküldüğünü hatırlatarak, "Kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız bu yüzden buralara geldik. Türkiye devleti kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sizlerin huzurlu bir şekilde yaşamanız için bütün imkanları seferber ediliyor" diye konuştu.Yalnız olmadıklarını ve yarınlarda da yalnız kalmayacaklarını vurgulayan Aydın, "Sadece bilmenizi istiyorum "Türkiye’de bütün yürekler sizin için atıyor" ifadelerini kullandı. Organizasyona, İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölge yetkilileri de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç