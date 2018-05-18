Eyüpsultan’dan El Bab’a kardeşlik eli

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki El Bab’da bulunan Şibeyran Kampı’nda başlayan program dört gün sürecek. İftar programı öncesi geçici konaklama merkezinde Doğu Gutalılara gıda kolisi, meyve ve çocuklar için de oyuncak dağıtıldı. Programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın’ın yanı sıra, çeşitli STK ve parti temsilcilerinin yer aldığı on kişilik Eyüpsultan heyeti katıldı.Eyüpsultan heyetini, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır ötesine görevlendirilen Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanı Sadık Tatar karşıladı.Şibeyran geçici konaklama merkezinde barınan Doğu Gutalılara seslenen Remzi Aydın, Ramazanda birlikte olmak ve Türkiye’nin selamını getirmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Remzi Aydın, dünyanın birçok yerinde mazlumların kanının döküldüğünü hatırlatarak, "Kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız bu yüzden buralara geldik. Türkiye devleti kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sizlerin huzurlu bir şekilde yaşamanız için bütün imkanları seferber ediliyor" diye konuştu.Yalnız olmadıklarını ve yarınlarda da yalnız kalmayacaklarını vurgulayan Aydın, "Sadece bilmenizi istiyorum "Türkiye’de bütün yürekler sizin için atıyor" ifadelerini kullandı. Organizasyona, İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bölge yetkilileri de katıldı.