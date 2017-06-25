Fatih Camii’nde bayram namazı sonrası kahvaltı ikramı

Bayram namazını kılan vatandaşlar önce bayramlaştı, ardından hep birlikte kahvaltı yaptı.

Fatih Belediyesi, geleneksel hale getirdiği bayram namazı sonrası kahvaltı, çorba ve simit ikramını bu bayram da sürdürdü. Ramazan ayı boyunca sokak iftarlarında 10 binlerce vatandaşı ağırlayan Fatih Belediyesi, Fatih Camii avlusunda 4 bin kişilik kahvaltı ikramında bulundu. Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, sonrasında hep birlikte kahvaltı yaptı.

"Anadolu geleneği İstanbul’da devam ettiriliyor"

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayram Kahvaltılarıyla Anadolu kültürünün devam ettirildiğini belirten Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu bizim 10’uncu kahvaltı programımız. Anadolu geleneğini İstanbul’a, büyükşehire taşımanın en pratik yollarından bir tanesi diye düşündük. Anadolu’da camiden çıkan cemaat evine gelir gelmez kahvaltı yapar. Biz de de öyleydi. Kahvaltıdan hemen sonra anneler, babalar el öptürür ve harçlıklarını alır çocuklar. Ondan sonra da akraba, komşu gezmeleri başlar. Biz de o geleneklerimizi İstanbul’da yaşatmanın bir yolu olarak düşündük. İftarlardan sonra Fatih Camii gölgesinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrinin yanında bayramlaşma vesilemiz oldu. Son derece memnunuz. İnsanlar namaz bittikten sonra bile ayrılmıyorlar. Rabbim nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin. Memleketimize, tüm İslam alemine, insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyoruz” dedi.