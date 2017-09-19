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19 Eylül 2017 09:47

Fatih ile Wiesbaden, kardeş şehir olmalarının 5’inci yılını kutladı

Almanya’nın Wiesbaden Belediyesi ile Fatih Belediyesi, kardeş şehir olmalarının 5’inci yılını kutladı.

Fatih ile Wiesbaden, kardeş şehir olmalarının 5’inci yılını kutladı

19 Eylül 2017 09:47

Almanya’dan gelen heyeti ağırlayan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Fatih’te bu dostluğun gelişerek devam etmesi için üzerimize düşenleri yapıyoruz” dedi.


Fatih Belediyesi ile Almanya’nın Wiesbaden Belediyesi’nin kardeş şehir oluşlarının 5’inci yıldönümü kutlandı. 2008 yılında başlayan kardeşlik çalışmaları 17 Eylül 2012’de protokol imzalanmasıyla resmiyet kazanmıştı. Kardeş şehir oluşlarının 5’inci yıl kutlamaları için Fatih Wiesbaden Dostluk Derneği’nin organizasyonuyla 14 kişilik bir heyet Almanya’dan İstanbul’a geldi. Heyette dönemin Belediye Başkanı Dr. Helmut Müller, Fatih Wiesbaden Dostluk Derneği Başkanı Thilo Tilemann, Nedret Altıntop Wayne, kurucu üye ve üyeler yer aldı. Heyettekilerin katılımı ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekte 5’inci yıl kutlaması gerçekleştirildi.


Kardeş şehir olmanın önemine vurgu yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ülkelerin dostluğunun temelinde insanların dostluklarından geçtiğini düşünüyorum. Sayın Müller ve arkadaşlarının başlattığı ve uzattığı dostluk elinin Fatih halkı tarafından büyük bir memnuniyetle kabul edilmiştir ve bu dostluğun da bu tür ziyaretlerle, kültürel etkinliklerle, sportif etkinliklerle desteklemesi bizim de çok arzu ettiğimiz bir gelişmedir. Bu vesileyle tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Wiesbaden ile Fatih’te bu dostluğun gelişerek devam etmesi için üzerimize düşenleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Program, hediyeleşmenin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.




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