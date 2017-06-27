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27 Haziran 2017 14:27

Fatih Keleş’in hedefi Dünya Şampiyonluğu

Geçtiğimiz ay Ermeni rakibini yenerek Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanan Fatih Keleş’in yeni hedefi ise Dünya Şampiyonşluğu.

Fatih Keleş’in hedefi Dünya Şampiyonluğu

27 Haziran 2017 14:27


Geçen ay Almanya’nın en başarılı boks kulübü seçilen EC BOXİNG’in Hamburg’daki galasında Ermeni rakibini yenerek Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanan Fatih Keleş’in gelecek hedefleri arasında Dünya Şampiyonluğu bulunuyor.



Erol Ceylan: “Hedefimiz dünya şampiyonluğu”


EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Fatih Keleş’in hedeflerinden bahsederek, “Fatih mükemmel bir boksör. Gördüğünüz gibi bir yıl gibi kısa bir sürede Avrupa şampiyonu oldu. Biz kendisiyle ülkemize dünya şampiyonluk kemerini getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizim rüyalarımız ve hedeflerimiz büyüktür. Bunlara da ulaşacağız” şeklinde konuştu. Fatih Keleş’in basın danışmanı Vedat Alyaz, dünya boks arenasının genç sporcuyu büyük bir merakla izlediğini belirterek, “Şu an dünya medyası Fatih’i yazmaya başladı. Birçok ülke maçlarını göstermeye başladı. Şayet böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda Fatih bir dünya starı olabilecek kapasiteye sahip birinci sınıf bir boksördür” dedi.




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