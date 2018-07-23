Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 10:45

Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu kamerada

Fatih’te lüks araçlarla bir döviz bürosuna gelen yüzleri maskeli elleri silahlı 10 kişi, kısa sürede yaklaşık 150 bin dolar parayı çalarak kayıplara karıştı.

Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu kamerada

23 Temmuz 2018 10:45

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, saat 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve elleri silahlı 10 kişi lüks araçlarla döviz bürosunun önüne geldi. Döviz bürosunun otomatik kepengini edindikleri uzaktan kumandanın kopyasıyla açan şüpheliler, kapının kilidini ise levye yardımıyla zorla açarak içeri girdi.


Şüpheliler, döviz bürosunun çekmecelerini yerinden sökerek ve kasayı açarak içindeki paraları aldı. Yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler, geldikleri lüks araçlara binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.



"Kepengi otomatik sistemle açıyorlar”


Döviz bürosunun müdürü Erkam Bayram, "2 tane lüks araçla yaklaşık 10 kişi geliyor. 5-6 kişi kapıyı zorluyor. Kepengi otomatik sistemle açıyorlar. Kapıyı zorladıktan sonra içeri geçiliyor. Profesyonel şekilde hem çekmeceler alınıyor. Kasa açılıyor. Dükkanda ne var ne yok götürülüyor. Yaklaşık 150 bin dolar çalınıyor" dedi.



"Esnafın kafasına silah dayanıyor”


Mahalle esnafının sesini çıkarmaması yönünde tehdit edildiğini belirten Bayram, "Kafasına silah dayanıyor. Hepsi silahlı. Tamamen profesyonel şekilde dükkan soyulur. Önceden bunun keşfinin yapıldığını tahmin ediyoruz. Ya bilen biri ya da güvenlik sisteminizin açığını bulan, güvenlik sistemimize tatbik etmiş, izlemiş biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.



Soygun anı kamerada


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler lüks araçlarla döviz bürosunun önüne geliyor. Otomatik kepengi kaldıran şüpheliler, kapıyı zorla açarak içeri giriyor. Döviz bürosunun çekmecelerinde ve kasasında bulunan parayı çalan şüpheliler geldikleri araçlarla olay yerinden hızla uzaklaşıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç