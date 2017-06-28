Fatih’te 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi

Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken aramalarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve uyuşturucuların ele geçirilmesi için İstanbul Fatih’te 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlar kapsamında, Kumkapı Katip Kasım Mahallesi Beşikçi Sokak’ta bulunan adreselere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Polisler çatıda şüpheli aradı. Ekipler, evde bulunan eşyalar ve asma tavanda arama yaptı.

Daha sonra ise Narkotik köpeği Panzer de aramalara katıldı. Mahallede boş arazilerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 1 kişi de göz altına alındı.