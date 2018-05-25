Fatih’te ağaç devrildi faciadan dönüldü

Yol üzerindeki çay ocağında oturan esnaflar, devrilen ağacın cami duvarına çarpmasıyla olası bir faciadan son anda kurtuldu.

Olay, Alemdağ Mahallesi Hükumet Konağı Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle esnafı Bülent Yılman, arkadaşları ile birlikte cadde üzerindeki bir çay ocağının önünde otururken bir çıtırtı sesi duydu. Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle İstanbul Valiliği bahçesinde bulunan bir ağaç ortadan ikiye yarılarak Hacı Beşirağa Cami’nin çatısına doğru devrildi. Ağacın devrildiğini gören esnaf, oturdukları çay ocağından hızla uzaklaştı. Devrilen ağaçtan kırılan dallar nedeniyle yol trafiğe kapanırken şans eseri yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Fatih Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Ağacın cami duvarına devrildiği esnada duvarın dibinde çay içtiklerini ifade eden Bülent Yılman, “Sabah saat 10.00’da burada oturmuş, çay içiyorduk. Birden bir çıtırtıyla birlikte devrildi. Biz de altında oturuyorduk. Oraya yaslanmasa üstümüze düşecekti. Ağaç çürümüş. Yağmurun etkisiyle yumuşadığı yerden çatladı. Çatladığı gibi de yağmurun etkisiyle kırılması bir oldu. Caminin duvarına değmese üstümüze gelecekti. Bir arkadaşımızın düşen çubuk nedeniyle kafasında çizik oluştu” dedi. Öte yandan bazı vatandaşların koşarak devrilen ağacın altından geçmesi paniğe neden oldu.