Fenerbahçe, Damien Comolli’yle sözleşme imzaladı

İmza töreninde Başkan Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Damien Comolli, imzaladığı sözleşmeyle Fenerbahçe’nin resmen sportif direktörü oldu. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Yardımcısı Semih Özsoy da hazır bulundu. Başkan Ali Koç, seçim nedeniyle genel kurul üyelerine teşekkür ederken, ardından gündeme dönük açıklamalar yaptı. Aykut Kocaman’la 2 kez görüştüğünü söyleyen Ali Koç, “Mevcut resmi çekmek için hocamız çok yardımcı oldu. Bana şahsen sorarsanız, hocamızın bu kadroyla geçen sezon bizi ikinci yapması büyük bir başarıdır. Sadece kadro yapısı olarak değil, yaşadığı iklim için de söylüyorum. Önümüzdeki sezon için beklentilerimizi paylaştık. Net bir şey söyleyebilirim, yerli hocayla devam edersek Aykut Kocaman’dan başkası olmayacak. Ersun Hoca’yla falan görüştü haberleri nereden çıkıyor? Aykut Hoca’dan bir müddet süre istedim. Yakın zamanda nihai kararımızı vereceğiz” açıklamasını yaptı.

“Comolli’yle 1 yıldır çalışıyoruz”

Damien Comolli’yle 1 yıldır çalıştıklarının altını çizen Ali Koç, “Comolli çok önemli bir isim. Bir yetenek bulup yıldızlaştırmak, daha da önemlisi genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak adına önemli bir isim. Bu iki konuya çok önem verdim. Yanlış kişilerle yanlış işlere girdiğiniz zaman sınırlı kaynakların çarçur edildiğini gördük. Kendisinin bu konudaki hassasiyeti beni bu konuda daha da cesaretlendirdi. İnsanlık ve kişilik olarak en doğru insanı bulduk. İnşallah beni yanıltmazsın Comolli” diye konuştu.

“Fernandao’yu 3 milyon Dolar’a sattık”

Fernandao’nun satışıyla ilgili konuşan Ali Koç, “Fernandao’yu Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya satmadan önce Aykut kocaman’a bilgi verildi. Fernandao beklemediğimiz bir teklifti. 32 yaşında bir oyuncu, kontratı seneye bitiyor. 6 ay sonra boşa çıkacaktı. Dolayısıyla kulübün çıkarları doğrultusunda en doğru kararın bu olduğunu düşündük ekonomik olarak. Fernandao’yu 3 milyon Dolar’a sattık. Eski kulübüne yüzde 20 pay ödenir kısmını da bertaraf ettik” dedi.

Transfer döneminde kiralama yöntemine ağırlık vereceklerinin altını çizen Ali Koç, İspanyol ekibi Barcelona’yla görüştüklerini de belirterek, “Benim ‘panik transfer’ dediğim şeyi yapmayacağız. Avrupa’dan elendikten sonra dikkat dağıtalım diye panik halinde transfer yapmayacağız. Geçen yıl Vardar’a elendikten sonra olduğu gibi olmayacak. Bir transfer son dakika fırsatı olursa olur. Olabilir. Panik transferleri hiç yapmayacağımızı taahhüt edebilirim” ifadelerini kullandı.

“Hedef saptırmak için transfer yapmayacağız”

Göreve gelmelerinin ardından forma satışlarında yüzde 89 yükselme olduğunu söyleyen Ali Koç, “Kombine kartlara ve localara inanılmaz bir talep var. Yönetim kurulunun görev dağılımını henüz yapmadık. Semih Özsoy ve Burhan Karaçam başkan yardımcılığı yapacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok çalışıyoruz. Transferler konusunda acele hareket etmeyeceğiz. Vardar maçından sonra olduğu gibi de hedef saptırır gibi sükse yapacak transferlere imza atmayacağız” şeklinde konuştu.

Comolli: “Aykut Kocaman’la yaptığım toplantıdan keyif aldım”

Aykut Kocaman’la yaptığı toplantıyla ilgili konuşan Damien Comolli, “Aykut hocayla birebir toplantı yaptım. Sayın Kocaman’la yaptığım toplantıdan çok keyif aldım. Çok kibar, kulübünü çok seven, futbolcuları tarafından saygı duyulan biri. Her departman için bir rapor alıyorum kendisinden. Ben de yönetime bir rapor sunacağım ve son karar onların olacak. Gerek Türkiye gerekse yurt dışında teknik direktör piyasasına çok hakimiz. Yerli olursa kesinlikle Kocaman olacak. Yabacı teknik direktörlerle ilgili çok fazla çalışma yaptık. Çok çalıştık. Piyasayı çok iyi biliyoruz. Hangi hoca boşta, hangisi takımından ayrılmak istiyor, biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Burada olmaktan dolayı çok gururlu ve onurlu olduğunu sözlerine ekleyen Comolli, “Burada olmak benim için ayrıcalık. Futbolda bulunan herkes Fenerbahçe’nin potansiyelinin büyüklüğünü bilir. Geldikten sonra Fenerbahçe’nin Türk futbolundaki ağırlığı ve sorumluğuna hayran kaldım. Herkes bu kulüp için omuz omuza verdi. Bunu görmek çok güzel” değerlendirmesinde bulundu.

“Futbolculara sadece futbolcu olarak bakmamak lazım”

Burada olmanın kendisi adına fırsat olduğunu da söyleyen Comolli, “Yeni bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Türkiye’de daha önce görülmemiş bir futbol kültürünü inşa edeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Fenerbahçe, Avrupa’da her zaman saygı durulan, bilinen bir kulüp oldu. Fenerbahçe artık genç oyuncuları geliştirmesiyle daha da büyümek istiyor. Bir futbolcu alırken sadece futbolcu olarak bakmamak lazım. Bir de insanlık boyutu vardır. Sizi sahada en iyi şekilde temsil edecek insanlar almak lazım. İyi futbol iyi insanlarla oynanır. Fenerbahçe’nin futbol markasını oluşturmaya çalışacağız. Buradaki bütün duvarları yıkmak istiyoruz. Mental anlamda her duvar yıkılmalı. Bu istediğimiz futbol felsefesini oluşturmak için önemli. Bunun için taraftarlarımıza ihtiyacımız var. 25 yıldır çok üst düzey takımlarda görev aldım. Buradaki taraftarın oluşturduğu atmosfere çok ihtiyacımız var. Benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Çok fazla gerçek olmayan benim adıma hesap var. Orada okuduğunuz hiçbir şeye inanmayın” açıklamasını yaptı.

“Dünya çapında çok isimle iletişim içindeyiz”

Kafasındaki her şeyin çok net olduğunu vurgulayan Comolli, “Potansiyeli olan, milli takımda oynayabilecek oyuncular keşfetmek istiyoruz. Türkiye sınırları dışında çok yere ulaşacak iyi bir ekip kurmak istiyoruz. Şu an anlamış olduğumuz scoutlarımız var. Çalışmalarımız sürüyor bu konuda. İletişim içinde oluğumuz dünya çapında pek çok isim var. Socut konusunda tamamen şok oldum. Akademideki scoutları sorduğumda, hiçbir scout ekibi olmadığı söylendi. Fenerbahçe bünyesinde oynayan genç ve uluslararası bir scouting araştırması yaptık. Türkiye ve Kıbrıs, Avrupa’nın en yaşlı ligleri. Türk futbolunda bu durum değişmeli. Milli takımın iyi olması için de bu önemli. Finansal şartlar beklediğimizden daha kötü çıktı. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Kontratı biten oyuncular olacak. Bu oyuncularla gidip konuşacağız. Transfer için finansal duruma bakacağız. Genç, yılın en iyi ofansif takımı olarak, yaşı küçülterek daha iyi bir duruma geleceğiz” dedi.

“Teknik direktör için isim veremem”

Teknik direktör konusunda ismi geçen Zeljko Buvac’la ilgili soruyu yanıtlayan Comolli, “İsim söylemek doğru değil. Taraftarın isteğini, heyecanını anlıyorum. Aykut Kocaman’ın şu anda devam eden kontratı var. İsim söylersem durum çok karışır” diye konuştu.

Kulüpte ilk fark ettiği eksiğin iletişim olduğunun altını çizen Comolli, transfer konusunda da konuştu. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi ilk maçına transferleri yetiştirmek istediklerinin altını çizen Comolli, “7-8 Ağustos’a kadar bitirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe için çok önemli. Transferlerin tamamına yakınını bitirmek istiyoruz. Son dakika transferlerinden nefret ederim. Disiplin olduğu sürece başarı gelir” ifadelerini kullandı.