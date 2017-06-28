Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 11:35

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe’de sağlık kontrolleri başladı

28 Haziran 2017 11:35


2017-2018 sezonunun hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe’de futbolcular da sağlık kontrolünden geçirildi. Ulus Liv Hospital’da yapılan kontrollere Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Robin van Persie, Fernandao ve Miroslav Stoch katıldı. Diğer futbolcuların sağlık kontrolleri ise yarın yapılacak.


Sağlık taramalarında kardiyoloji, KBB, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi, kan değerleri, efor testi, EKO-EKG, solunum fonksiyon testi, kardiyak testler ve radyolojik kontroller gerçekleştirildi.


Yarın yapılacak olan sağlık taramalarında ise Roman Neustadter, Josef de Souza, Aatif ve genç futbolcular yer alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!