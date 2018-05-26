Filistinliler Sultangazi’deki iftarda buluştu

Sultangazi Belediyesi, Yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan Filistinliler için Türk-Filistin kardeşliği iftarını Ramazan etkinlik alanında düzenledi. İftar programına, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Dünya Filistinliler Kongresi Genel Sekreteri Muhammed El Ensari, Filistin Alimler Birliği Genel Koordinatörü Muhammed El Ensari, Filistin Dernekler Birliği Başkanı Muhammed Mişeniş ve çok sayıda Filistinli katıldı. Ramazan etkinlik alanında Kudüs’te bulunan Kubbet-üs-Sahra’nın ve çevresindeki surlarının yapılan maketi Filistinliler tarafından büyük beğeni topladı. İftar programında Filistin’de yaşayan Müslümanların yaşadığı zorlukların anlatıldığı video gösterildi.

“Misafirler kendilerini adeta bir an Kudüs’te hissediyor”

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Filistinlilerin burada gördükleri manzara onları oldukça etkiliyor. Yapmış olduğumuz maket ile hakikaten Kubbet-üs-Sahra’yı buraya taşımışsınız diyorlar. Filistin’deki mücadeleci ve direniş ruhlu insanların görsel ve yazılı olarak duvarlara kazıdık. Buraya gelen misafirler kendilerini adeta bir an Kudüs’te hissediyor. Kudüs Kırmızı çizgimizdir diyen Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolundan gitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.