FORD Snowboard Dünya Kupası, 3 Mart’ta Erciyes’te

kez düzenlenecek FORD Snowboard Dünya Kupası’nın basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS), Dünya’nın en prestijli snowboard yarışlarından biri olarak kabul edilen FIS Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Kayak Federasyonu’nun destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından, 3. kez Erciyes’te gerçekleştirilecek. Organizasyonun basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent şubesinde düzenlendi. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ve Playmaker Sports & Entertainment Ajans Başkanı Kerem Mutlu katıldı.

Mustafa Çelik: “200 milyon Euro’yu geçen bir yatırım yaptık”

Sportif faaliyetlerin insanlık için önemli olduğunu belirten Mustafa Çelik, “Sporun birçok dalını her yerde yapabilirsiniz. Ama kayak öyle değil. Yapılması için mükemmel bir dağ ve kar olması lazım. Kış boyu yağan kar, kayak sporu için elverişlidir. Dünya’da hiçbir belediye yoktur bizim Erciyes’e yaptığımız kadar kış sporlarına yaptığı kadar yatırım. 200 milyon Euro’yu geçen bir yatırım yaptık. Otel yatırımcıları da yatırımlarını yapmaya başladılar. Şehirdeki yatak kapasitesi 6 bin 500’ü geçmiş durumda. Bunları yaptıktan sonra dağı tanıtmaya başladık. İleride hedefinizi Kış Olimpiyatları ise öncesinde Dünya ve Avrupa kupalarının yapılmış olması gerekiyor. İlk sene Avrupa Kupası yaptık, iki kez Dünya Kupası yaptık. Şehir olarak, dünyaya dağımızı tanıttığımız için mutluyuz. Artık şehirler yarışıyor, ülkeler yarışmıyor. Erciyes bizim için bir imkan oldu. Önümüzdeki yıllarda daha iyi yapmayı umuyorum” şeklinde konuştu.

Erol Yarar: “Türkiye’ye karşı her türlü terör propagandalarını yaptılar”

4 yıldır istikrarlı bir şekilde organizasyonlara katkı yaptıklarını belirten Erol Kayar, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dünya Kupası almak, Türkiye’nin kış pazarının gelişmesine sağlamak için önemli. 2014 yılında başkan olarak seçildiğimde İstanbul’da Dünya Kupası organizasyonu yapmıştık. Dünyada en iyi yarışı seçilmiştir. Kayseri 10 yıldır sürekli bir yatırım dünya en hızlı gelişen kayak bölgesi. Önce belediye ile görüştük. Uluslararası federasyonlar Önce Avrupa Kupası veriyorlar. Yapmış olduğumuz organizasyon çok başarılı olduğu için Dünya Kupası yapma şansımız oldu. Ertesi sene de devam kararı verildi. 19 ülkenin, 100’den fazla gelmesi zor şartlarda oldu. Türkiye’ye karşı her türlü Terör propagandaları yaptılar. Türkiye’ye gelinmesin diye uluslararası spor otoritelerinin sporculara ve federasyonlara baskı yaptığı ortamlarda başarılmıştır. Türkiye, Truzim Bakanlığı olarak resmi gelişim haritasını almıştır. Cumhurbaşkanı 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağını açıkladı. Böyle gelişmenin olması gurur verici. Sporcu alt yapıya da yatırım yapıyoruz. Hedefimiz Kış Olimpiyarları’nda madalya kazanmak. Senelerdir Kış Olimpiyatları es geçilmiştir. Kayseri ile beraber harekete geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Murat Cahid Cıngı: “Türkiye’yi tanıtmak için de çok önemli”

Kendileri açısından tarihi günlerden geçtiklerini ifade eden Murat Cahid Cıngı, “Sadece şehrimizin değil ülkemizi dünyaya tanıtma açısından milli vazife yapmanın altında eziyoruz. Yapılan yatırımlar, 2005 yılından itibaren Avrupai bir çalışma yapıldı. Alt yapımızın sağlamlığı önemli. Biz de bunun meyvelerini yiyoruz. Alt yapınız sağlam olmazsa, pistlerin uluslararası standartlarda olmazsa bu yarışları almanız hayal olur. Şehre ciddi vizyon katacak bir organizasyon olacak. 2015 yılından beri sportif aktivitelerle halkımız ve dünyaya Erciyes’in hedeflerini anlatmaya çalıştık. Dünyaya açılma yönünde ilerliyoruz. Uluslararası federasyonun Erciyes Dağı’na sürekli Dünya Kupası verilmesi bizim için aynı önemli. İlk başlarda hiç kimse Erciyes’i tanımazken camiadaki insanlar ‘Yes Ersiyes’ demeye başladılar” değerlendirmesinde bulundu.