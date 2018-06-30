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30 Haziran 2018 19:09

Fransa, çeyrek finalde

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fransa, Arjantin’i 4-3 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Fransa, çeyrek finalde

30 Haziran 2018 19:09


2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve Arjantin, karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında Kylian Mbappe’nin yerde kalmasıyla Fransa penaltı kazanırken, Antoine Griezmann penaltıyı gole çeviren isim oldu. Fransa’nın 1-0’lık üstünlüğü devam ederken, baskısını arttıran Arjantin devrenin sonlarına doğru aradığı golü Angel Di Maria ile buldu. Maria, 41. dakikada uzak mesafeden sert bir vuruşla durumu 1-1 yaptı ve deve bu skorla sona erdi.


Arjantin ikinci yarıya da hızlı başladı. 48. dakikada Lionel Messi’nin vuruşunda Mercado son dokunuşu yaparak ağları havalandırdı. 2-1 öne geçen Arjantin’in maçtaki üstünlüğü uzun sürmedi. 57. dakikada Bernard Pavard’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda skor 2-2’ye geldi. Ardından sahneye çıkan 19 yaşındaki Kylian Mbappe, 64 ve 68. dakikada attığı gollerle takımını 4-2 öne geçirdi. Genç oyuncu Mbappe, Owen, Pele ve Julian Green’in ardından 19 yaşında Dünya Kupası’nda 2 gol atan 4. futbolcu oldu.


90+3. dakikada Sergio Agüero’nun attığı gol skoru belirledi ve Fransa, Arjantin’i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.


Fransa çeyrek finalde, Portekiz - Uruguay eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.




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