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13 Temmuz 2018 10:45

Furkan Korkmaz’dan Phoneix Suns potası 18 sayı

NBA Yaz Ligi’nde milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns’ı 88-86 mağlup etti.

Furkan Korkmaz’dan Phoneix Suns potası 18 sayı

13 Temmuz 2018 10:45

Korkmaz mücadelede 18 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile oynadı.


NBA’de Yaz Ligi’nde heyecan 8 maç ile devam etti. Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoneix Suns’ı 88-86 mağlup etti. Korkmaz, sahada 28 dakika sahada kalırken, 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Philadelphia’da ayrıca Isaiah Miles 20 sayı, 6 ribaund ve Askia Booker 11 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Suns’ta ise Shaquille Harrison 17 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.




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