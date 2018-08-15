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15 Ağustos 2018 03:07

Galata Köprüsünden düşen kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

Galata Köprüsünden denize düşen kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Galata Köprüsünden düşen kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

15 Ağustos 2018 03:07

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


Olay, 01.30 sıralarında Galata Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre alkollü M.D. bilinmeyen bir nedenden denize düştü. M.D’nin denize düştüğünü görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi şahsı yaklaşık yarım saat sonra denizden çıkardı. Bilinci kapalı olarak denizden çıkarılan şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra M.D. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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