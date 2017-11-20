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20 Kasım 2017 21:04

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 13.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

20 Kasım 2017 21:04

haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanda son lig maçında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.


Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah salonda, akşam ise sahada yapacağı antrenmanla sürdürecek.




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