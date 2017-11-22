Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve el topu oyunuyla başladı. Devam eden bölümde iki takım halinde orta ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise 11’e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.