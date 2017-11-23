Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve ardından çabukluk çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de tesislerde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma için kampa girecek.