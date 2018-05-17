Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından çalışmayı tamamladı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30’da özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.