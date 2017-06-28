Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde yediye üç dar alanda pas çalışması yapılırken ardından dokuza beş baskı ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana daha sonra 10’a 10 top sahip olma çalışmasıyla devam edildi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda 11’e 11 çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.