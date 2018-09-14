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Galatasaray'ın Avrupa'daki sponsoru THY oldu

Galatasaray’ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.


Galatasaray, THY ile Avrupa maçlarını kapsayan önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu bağlamda sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalara THY logolu formayla çıkacak. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ımız, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek" ifadelerine yer verildi.

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