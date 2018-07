Gazeteci Okay Gönensin ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı

Anma törenine katılan Okay Gönensin’in kardeşi Koray Gönensin, ağabeyini anlattı.

Gönensin’in anma töreni, kabrinin bulunduğu Üsküdar’daki Nakkaştepe Mezarlığı’nda gerçekleştirildi. Anma törenine Okay Gönensin’in kardeşi Koray Gönensin, kızları Lerzan Gönensin ve Fezan Ramazanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve Vatan Gazetesi’nden gazeteciler katıldı.

Saat 11.00’de başlayan anma töreninde önce Koray Gönensin kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından kısa bir dua ile anma töreni tamamlandı. Koray Gönensin, ağabeyi Okay Gönensin ile ilgili duygu ve düşüncelerini İHA’ya anlattı.

"Bence en önemlisi taraf olmayan bir gazeteciydi"

Okay Gönensin’in her zaman tarafsız bir gazeteci olduğunu dile getiren Koray Gönensin “Hem çok üzgünüz hem çok arıyoruz hem özlüyoruz. Türkiye’nin önemli kıymetlerinden bir tanesiydi. Her zaman olduğu gibi değeri sonradan anlaşılacak olan birisiydi ve onu arıyoruz ve özlüyoruz. Çok önemli meziyetleri vardı. Bence en önemlisi taraf olmayan bir gazeteciydi. Bu dünyada, bu devirde tarafsız kalabilmek çok zor bir meziyet. Bütün hayatı boyunca her konuda, mesleğinde de taraf olmayan, gerçeği arayan, gerçeği bilmek ve göstermek isteyen iyi bir insan, iyi bir ağabey, iyi bir gazeteciydi. Taraflı olmanın dogmalarından kurtulmuş, topluma, milletine, memleketine faydalı olmaya çalışan bir insandı. Elinden geleni de yaptığını düşünüyorum" dedi.

Koray Gönensin, ’Okay Gönensin nasıl bir ağabeydi’ sorusunu ise “Baba yarısı bir ağabeydi. Her zaman sertti. Kurallara uymamızı isterdi. Her zaman bildiklerini öğretmeye, aktarmaya çalışırdı. Zor bir insandı. Ama böyle kıymetli, böyle zeki, böyle bilgili insanların da kolay olmasını hiç kimsenin beklememesi gerekir" diye cevapladı.