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13 Temmuz 2018 21:54

Gaziler ve şehit yakınları düzenlenen programda bir araya geldi

Fatih Belediyesinin düzenlediği programda şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Gaziler ve şehit yakınları düzenlenen programda bir araya geldi

13 Temmuz 2018 21:54


Fatih Kaymakamlığı ve Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Sosyal Tesisleri’nde şehit yakınları ve gaziler için program düzenledi. Düzenlenen programa Fatih ilçesinde ikamet eden 135 gazi ve 5 şehit yakını katıldı. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gaziler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.


Programda konuşan Başkan Suver, “Bu akşam bildiğiniz gibi şehit ailelerimizi çağırdık. Bunların arasında 135 tane gazi, 5 tane de şehit ailesi var. Tabii akrabalarıyla birlikte geldiler. Hoş bir ortam, onların yalnız olmadıklarını, daima yanlarında durduğumuzu, yalnızlıklarını bir parça olsun giderme adına çağırmış bulunuyoruz. Malumunuz olduğu gibi 15 Temmuz ihanet kalkışmasını yaşadık. Bu akşam yemeği de onun arifesine denk gelmiş gibi bir durum oldu. O yola giderken gazilerimizi bir daha hatırlamak, onların yanında olduğumuzu ifade etmek, onların varsa dertlerini paylaşmak istedik. Hepsi çok mutlu, biz de çok mutlu olduk. Huzurluyuz, bu tür etkinlikler, bizim millet olma bilincini bir ve beraber olmamızı tazeleyen etkinliklerdir” dedi.




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