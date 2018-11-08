Gaziosmanpaşalı minik öğrenciler okullarda trafik eğitimi aldı

Gaziosmanpaşa'da minik öğrenciler için yapılan uygulamalı trafik eğitimlerinde bazı öğrenciler zabıta, bazı öğrencilerde sürücü adayı olurken, eğitimler sırasında renkli görüntüler oluştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, minik öğrencilerin trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için uygulamalı trafik eğitimi verdi. Gaziosmanpaşa'da bulunan tüm okullarda yapılan eğitimle çocuklar, trafik kurallarını sadece ders kitaplarından okuyarak değil, okullarda kurulan trafik eğitim parkurlarıyla uygulamalı olarak öğrenme şansı yakaladı. Öğrenciler, yol çizgileri, yaya geçidi, trafik ışığı, levhalar gibi trafik işaretlerini görerek ve kullanarak erken yaşta trafik kurallarını tanıma imkanı elde etti. Özel hazırlanan zabıta kıyafetleri ile bir grup öğrenci zabıta olurken, akülü arabalarla parkura çıkan diğer öğrenciler ise sürücü adayı oldu. Çocukların kurulan parkurlarda yaptıkları eğitimler renkli görüntülere sahne oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da çocuklar için kurulan parkura gelerek miniklerle beraber eğitimlere katıldı.

Çocuklara trafik kurallarını öğreterek zamanla trafik kurallarına uyan ve uymayanları uyaran bir nesil yetiştirmeye katkı sağlayacaklarını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Çocuklar sokağa çıktığı zaman ‘Trafik kuralları nasıl işler? Sürücüler bu kurallara nasıl uyar?' bunu anlatmak zorundayız. Çocuklarımızın burada görsel olarak tüm trafik kurallarının yansıtıldığı bir trafik parkurunda bu alışkanlıkları kazanmalarını sağlıyoruz. Trafik kurallarını bilmeden, trafik kurallarını uygulamanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Çocukların özellikle trafik kurallarına benimsemiş olması, öğrenmesi, kurallarla ilgili alışkanlıklarını geliştirmesi açısından böyle bir tatbikat yapıyoruz. Araba kullandırıyoruz. Kırmızı ışıkta duruyor, yeşil ışıkta geçiyor, yaya geçitleri geldiği zaman şimdiki sürücüler gibi yaya geçitlerinde korna basmamak basmaması gerektiğini, yayalara saygılı olup onların geçmesine öncelik vermesi gerektiğini söylüyoruz. Çocuklar bunları öğrendikçe, alışkanlık edildikçe okul önlerinde yaşanan kargaşa asgariye düşmüş olur. Böylece trafik kurallarına uyan ve uymayanları uyaran bir nesil yetiştirmiş olmak suretiyle trafiğin akışına katkı sağlamış oluruz “ diye konuştu.

Çocuklar kurulan trafik eğitim parkurunda hem eğlendi hem öğrendi

Büyüklerin yolda giderken küçüklere de yol vermesi gerektiği söyleyen ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi İrem Naz Kazan, “Ben burada yayaları durdurup, arabaları geçiriyorum. Sonra arabaları durduruyorum, yayaları geçiriyorum. Trafik kurallarına uymaları gerekiyor. Büyükler yollardan geçerken, küçüklere de yol vermesi gerekiyor “ dedi.

Trafik kurallarına uymazsak hem ceza yiyebileceğimizi hem de kendimizin ve başkalarının canını tehlikeye atacağımızı belirten ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Çınar Cabbar, “Zabıtalık yapıyorum. Trafiği güvenle korumak için arabaları durduruyorum, yayaları geçiriyorum, sonra tekrar arabaları geçiriyorum. Trafikte giderken çok fazla hızı aşmamalıyız. Kırmızı ışıkta durup, yeşil ışıkta geçmeliyiz. Makas atmamalıyız. Büyükler trafik kurallarına uymazsa, hem ceza yiyebilirler hem de başkalarının ve kendilerinin canını tehlikeye atabilirler “ dedi.