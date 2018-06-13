Geleceğin sanatçılarından muhteşem yıl sonu gösterileri

“Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” Projesi ile başlatılan eğitimlerde Ataşehirlilerin kendilerine en yakın kurumlardan ücretsiz olarak ve profesyonel ellerden eğitim almaları sağlandı.

Sadece bu yıl sanat eğitimlerinden farklı alanlarda 7 bin 600 öğrenciye ulaşıldı. 2010 yılından bugüne 40 binden fazla kişi eğitimlerden faydalandı. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede öğrenciler ve yetişkinler yıl sonu performanslarında, baleden halk oyunlarına, gitardan kemana, bağlamadan perküsyona kadar bir yıl boyunca aldıkları eğitimleri muhteşem gösterilerle Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahneledi.

Etkinliklerle dolu tam bir ay geçiren Ataşehirli sanatseverler ilk olarak 12 Mayıs’ta MSKM Tiyatro Grubu’nun “Mazi Kalbimde Bir Kahkahadır” isimli oyunuyla buluştu. Ardından Ataşehirli müzikseverler 13 Mayıs’ta Ataşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından hazırlanan Bahar Konseriyle müzik ziyafeti yaşadı.

20 Mayıs’ta Bale, Halk Oyunları, Dans ve Zumba gösterileri, 26 Mayıs’ta ise Türk Halk Müziği Korosu Konseri yapıldı. Etkinliklerin sergi bölümünde, 2010 yılından bu yana farklı kategorilerde düzenlenen ve bu yılki teması “Güz’den Bahar’a Yansımalar” olan “Ana Renkler” projesi sergilendi. Ana Renkler Resim Sergisi, dört ayrı kültür merkezinde bulunan bütün öğrencilerin ve sanatseverlerin katılımıyla 25 Mayıs Cuma günü Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde açıldı.

Çocukların bir yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği “Minik Ellerle Düşlere Yolculuk” sergisi ise 13 Mayıs’ta MSKM’de açıldı. Ataşehir Belediyesi Anadolu Halk Müziği Korosu memleketin her yöresinden türkülerle zenginleştirdikleri repertuvarla müzikseverleri coşturdu. Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Çocuk Korosu’nun yıl boyunca çalıştıkları eserleri seslendirdikleri yılsonu konseri ise sanatseverler ve aileleri tarafından dakikalarca alkışlandı. Bağlama, gitar, keman, piyano, perküsyon, ses eğitimi öğrencileri ise eğitim dönemi süresince öğrendikleri ritimleri özel konserle 16 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında sahneledi.

Etkinliklerin tiyatro kısmında “Mazi Kalbimde Bir Kahkahadır”, “Kadınlık Bizde Kalsın”, “Devekuşu Kabare”, “Yolcular”, “Sus-Anlar” ve “Aziz Nesin Vapuru” isimli oyunlar MSKM’de tiyatroseverlerle bir araya geldi.