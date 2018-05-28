Geleceğin tiyatro sanatçıları Büyükçekmece’de sahne aldı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde tiyatro eğitimi alan kursiyerlerin yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Mezuniyet töreni ve gösteriler 2 gün sürdü

Bir yıl boyunca tiyatro eğitimi alan kursiyerler, yılsonu gösterisinde ortaya koydukları muhteşem performans izleyenleri hayran bıraktı. İki gün süren gösteri ve mezuniyet törenin ilk gününde sahne alan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Yıldızlar tiyatro oyuncuları, Pırtlatan Bal ve Kanlı Kavak oyunlarını sahneledi.

Yıldız tiyatrocuların gösterisi sonrasında oyuncuları ve eğitmenlerini kutlayan Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Büyükçekmece’nin kültür ve sanat alanlarında öncü bir ilçe olduğunu belirterek; “Tiyatro dalında da ne denli başarılı işler yapıldığını hep birlikte gördük. Küçük yaşta sahne alan ve bu sahnenin tozunu yutan bu çocuklarımız kendilerini de ileriki yaşlarda çok daha rahat ifade edebiliyorlar. Sanatın içinde olup, insanları çok daha rahat tanıyor ve çok daha başarılı olabiliyorlar. Hepsi bugün sahnede çok iyiydi. Gözlerinden öpüyor ve tebrik ediyorum.

Minik tiyatrocular hayran bıraktı

İkinci gün ise minik tiyatrocular sahne aldı. Minik tiyatrocuların ortaya koydukları performans salonu dolduran yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı. Halk Akademisi’nin minik tiyatrocuları ise Çiçek Oyunu, Ormanları Koruyalım, Yavru Kimin, Yalancı Çoban, En Güçlü Kim ve Keloğlan oyunlarını sahneledi.

“En büyük mutluluğumuz ve övünç kaynağımız”

Miniklerin gösterisi sonrası sahneye gelerek oyuncuları kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ise şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençleri hep birlikte büyük bir beğeni ile izledik. Bizim bir şey söylememize de gerek yok. Onlar söylenecek her şeyi sahnede söyledi. Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmıyor. Bu gençlerinde hepsi ayrı bir yetenek. 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren halk akademimiz yapmış olduğu başarı işlerle bizim en büyük mutluluk ve övünç kaynağımızdır. Bizlere güvenen, bizlerle birlikte olan sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Yoğun programı nedeniyle bugün aramızda olmayan sayın Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum.”