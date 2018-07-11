Genç sporcular Fatih’te yetişiyor

9 branşta bin 600 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulların açılışına Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

Fatih Belediyesi, 7-14 yaş arası çocukları spora teşvik etmek ve yeni nesil sporcuları bilinçli olarak yetiştirebilmek amacıyla Yaz Spor Okullarını açtı. Mimar Sinan Stadı’nda yağılan açılışa Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan Suver, çeşitli branşlarda spor yapan öğrencilerle yakından ilgilenirken satranç, basketbol ve voleybol oynayan çocuklara katılması renkli görüntüler oluşturdu. Ardından açılışta yapılan konuşmalarda öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren spor yapmasının önemine dikkat çekildi. Açılışın yapılmasıyla balonlar gökyüzüne bırakıldı.

33 eğitmenin bulunduğu yaz spor okullarında öğrencilere futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, minigolf, badminton, jimnastik, satranç gibi 9 branşta eğitim veriliyor. Ağustos ayında sona erecek olan yaz spor okulları kapsamındaki eğitimler ise Çemberlitaş Anadolu Lisesi, Yedikule Anadolu Lisesi, Riyaziyeci Salih Zeki Ortaokulu, Gazi İmam Hatip Ortaokulu, Karagümrük Ortaokulu, Mimar Sinan Stadı, Balat Yaşam Merkezi, Çapa Fen Lisesi gibi okullarda veriliyor.

"Çocuklarımız mutlaka bir sporla ilgilensinler"

Çocukların en az bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "En çok futbol, voleybol, basketbolu tercih ediyorlar. Biz yüzme dahil pek çok branşta bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Maksat şudur; çocuklarımız mutlaka bir sporla ilgilensinler. Kendilerinin hoşuna giden bir sporla ilgilensinler ki ileri de sağlıklı yaşama şansını elde edebilsinler. Şehir hayatı insanın hareket kabiliyetini azaltıyor. Oysa insanın sağlıklı yaşayabilmesi için hareket etmesi lazım. Biz aslında bunu hedefliyoruz" dedi.

"Spor yapmak çok eğlenceli herkese öneriyorum"

Birçok branşta çeşitli sporlar yaptıklarını ve bunu yaparken de yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden Berfin Tekin, "Basketbol, voleybol, tenis oynadık. Bence spor yapmak çok eğlenceli herkese öneriyorum. Özellikle futbolu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"En iyisi küçük yaşta spor yapmak"

Yaşıtlarıyla etkinliklere katılmanın çok güzel olduğunu ve okçuluktan futbola kadar bir çok sporu yaptığını belirten Mustafa Arda, "Voleybol grubundaydım, eğlendim, güzeldi. Spor yapmak çok iyi bir şey hele küçükken spora başlamak, büyüyene kadar vücudunu geliştiriyorsun. En iyisi küçük yaşta spor yapmak" diye konuştu.