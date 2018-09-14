Gençlik Kampı 3'üncü yılında 3 bin genci ağırladı

8 hafta süren kamptan bu yıl 3 bin genç ücretsiz olarak faydalandı.

Başakşehir Belediyesi, Edirne'nin Enez ilçesindeki denize sıfır konumda bulunan kampta gençlere unutulmaz bir tatil imkânı sundu. 2 Temmuz'da kapılarını açan ve 8 hafta süren kamptan 14-18 yaş arası 3 bin Başakşehirli genç faydalandı.

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kampta, ilçe gençleri bir senenin yorgunluğunu yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, survivor, masa tenisi, dart, satranç, mangala, su topu, bocce badminton, su sporları (muz- hamburger- tekne turu) gibi etkinliklerle attı.

Akademi mezunu antrenörlerin eşlik ettiği gençler, Söyleşiler ve münazaralar gibi kültürel etkinliklerde Türkiye'nin önde gelen yazarları ile buluşma imkanı buldu. Her hafta farklı bir grubun misafir olduğu kamp, gençler arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularının da pekişmesini sağladı.